Israël menace de mort le futur Guide suprême de l'Iran

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a officiellement menacé mercredi le futur successeur de l’ayatollah Ali Khamenei, affirmant que toute personne désignée pour diriger l'Iran sera désormais considérée comme « une cible à éliminer ».



Cette déclaration, publiée sur le réseau social X, intervient dans un climat de guerre totale déclenché par la mort du Guide suprême iranien, tué samedi lors d'une frappe israélienne. Selon le ministre, cette menace vise tout dirigeant qui poursuivrait le plan de destruction d'Israël, menacerait les États-Unis ou réprimerait le peuple iranien.





En parallèle de ces avertissements verbaux, l'armée israélienne a intensifié sa pression sur le processus de succession en ciblant, mardi, un bâtiment lié à l'Assemblée des experts. Cet organe institutionnel est précisément chargé de désigner le nouveau Guide suprême pour remplacer Khamenei, décédé à l'âge de 86 ans.



Cette stratégie d'élimination ciblée des hauts dirigeants iraniens marque un tournant radical dans le conflit, visant à décapiter le régime de Téhéran et à paralyser sa transition politique.





MS/NDARINFO



