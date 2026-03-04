L’Iran déploie actuellement une vaste campagne asymétrique au Moyen-Orient en lançant des vagues de drones d’attaque à bas coût, connus sous le nom de véhicules aériens sans pilote (UAV), dans le but d’imposer un « coût exponentiel » aux États-Unis et à leurs alliés.



Cette stratégie, analysée par des experts en défense, vise à saturer les systèmes de protection haut de gamme en les forçant à épuiser des intercepteurs coûteux et limités pour contrer des menaces aériennes financièrement dérisoires.



Téhéran utiliserait des milliers de drones de classe Shahed, dont des modèles 191, capables de semer la terreur au sein des États voisins et d'exercer une pression politique constante sans pour autant chercher une victoire militaire conventionnelle.





Le bilan de ces opérations s'alourdit avec des frappes ayant récemment tué six militaires américains lors d'une attaque au Koweït et touché des sites diplomatiques majeurs, notamment un poste de la CIA à Riyad et les environs du consulat américain à Dubaï. À Bahreïn, des engins se sont également écrasés à proximité d'une base de la marine américaine, tandis que des infrastructures pétrolières aux Émirats arabes unis ont été percutées par des débris d'interception.



Cette escalade intervient dans un climat de tensions extrêmes après des frappes conjointes américano-israéliennes ayant ciblé des installations stratégiques en Iran et causé la mort de hauts dirigeants du régime.



Des images de propagande diffusées par les médias d’État iraniens révèlent l'existence de vastes stocks de drones entreposés dans des tunnels souterrains, soulignant une capacité de nuisance persistante malgré les affirmations de démantèlement du régime. Les experts de la Fondation Carnegie pour la paix internationale confirment que cette prolifération d'aéronefs sans pilote fait entrer le monde dans une nouvelle ère de guerre, où l'épuisement des ressources défensives occidentales devient un enjeu tactique prioritaire pour Téhéran.





MS/NDARINFO



