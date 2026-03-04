Tension Madrid-Washington : L'Espagne s'oppose ouvertement au conflit iranien

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a opposé une fin de recevoir catégorique aux pressions de Donald Trump ce mercredi, en lançant un « Non à la guerre ! » solennel face à l'offensive menée contre l'Iran.



Cette déclaration intervient après que le président américain a vivement critiqué l'Espagne pour son refus de laisser les forces armées des États-Unis utiliser les bases stratégiques de Rota et de Morón, situées en Andalousie, pour leurs opérations militaires. Sánchez a affirmé que l'Espagne ne serait pas « complice » d'un désastre contraire à ses valeurs et à ses intérêts, malgré les menaces de représailles économiques exprimées par Washington.





Le chef du gouvernement espagnol a déploré le manque de clarté des objectifs poursuivis par les États-Unis et Israël, estimant que ce conflit ne favorisera pas un ordre international plus juste. Alors que Donald Trump a qualifié l'attitude de Madrid de « terrible » et a menacé de cesser tout commerce avec le pays, Pedro Sánchez a maintenu sa position, appelant à une résolution diplomatique et à la cessation immédiate des hostilités.



Il a également balayé les critiques concernant le niveau des dépenses militaires espagnoles au sein de l'Otan, affirmant que sa posture est partagée par des millions de citoyens à travers le monde.





MS/NDARINFO



