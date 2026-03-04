Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Tension Madrid-Washington : L'Espagne s'oppose ouvertement au conflit iranien

Mercredi 4 Mars 2026

Tension Madrid-Washington : L'Espagne s'oppose ouvertement au conflit iranien

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a opposé une fin de recevoir catégorique aux pressions de Donald Trump ce mercredi, en lançant un « Non à la guerre ! » solennel face à l'offensive menée contre l'Iran.

Cette déclaration intervient après que le président américain a vivement critiqué l'Espagne pour son refus de laisser les forces armées des États-Unis utiliser les bases stratégiques de Rota et de Morón, situées en Andalousie, pour leurs opérations militaires. Sánchez a affirmé que l'Espagne ne serait pas « complice » d'un désastre contraire à ses valeurs et à ses intérêts, malgré les menaces de représailles économiques exprimées par Washington.
 

Le chef du gouvernement espagnol a déploré le manque de clarté des objectifs poursuivis par les États-Unis et Israël, estimant que ce conflit ne favorisera pas un ordre international plus juste. Alors que Donald Trump a qualifié l'attitude de Madrid de « terrible » et a menacé de cesser tout commerce avec le pays, Pedro Sánchez a maintenu sa position, appelant à une résolution diplomatique et à la cessation immédiate des hostilités.

Il a également balayé les critiques concernant le niveau des dépenses militaires espagnoles au sein de l'Otan, affirmant que sa posture est partagée par des millions de citoyens à travers le monde.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.