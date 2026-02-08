Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Ramatoulaye Diallo, nouvelle reine de la dictée au Sénégal, sacrée à Diourbel.

Dimanche 8 Février 2026

Ramatoulaye Diallo, nouvelle reine de la dictée au Sénégal, sacrée à Diourbel.

Diourbel a accueilli ce samedi la finale nationale de la 35e édition de la dictée Paul Gérin Lajoie (PGL), un événement majeur pour la promotion de la langue française au Sénégal. Ramatoulaye Diallo, élève à l’Institut supérieur de management (ISM) de l’académie de Ziguinchor, s'est hissée sur la plus haute marche du podium en remportant cette compétition de prestige.

Elle est suivie par Adama Seck, de l’académie de Pikine-Guédiawaye, qui occupe la deuxième place, tandis que Mouhamed Élie Moufaoud, également originaire de Ziguinchor, complète le trio de tête à la troisième position. Les deux premières lauréates ont désormais le privilège de représenter le Sénégal lors de la phase internationale du concours prévue au Canada.
 

La cérémonie, présidée par le gouverneur de Diourbel, Ibrahima Fall, en présence de représentants du ministère de l’Éducation nationale et de la Fondation PGL, a mis l'accent sur les enjeux de la modernité pédagogique.

Le thème de cette année, « Les technologies de l’information et de la communication et leur rôle dans les apprentissages », souligne la volonté de l'État d'intégrer le numérique comme levier d'équité tout en prônant une utilisation responsable. Le gouverneur a rappelé que la maîtrise de la langue et la rigueur intellectuelle demeurent les piliers essentiels du système éducatif sénégalais, une vision soutenue par Louise Dia Kandé de la Fondation PGL, qui voit en ce concours un modèle d'éducation inclusive et humaine.
 

Parrain de cette 35e édition, le professeur Lamine Guèye, recteur de l’Université Cheikh Ahmadoul Khadim (UCAK), a exhorté les jeunes champions à maintenir ce cap de l'excellence pour le développement du pays. Il a insisté sur le caractère incontournable du numérique dans les secteurs vitaux tels que la santé et l'éducation. Cette finale nationale, riche en symboles, a été stratégiquement couplée à la clôture de la Semaine nationale de l’école de base dans l’académie de Diourbel, réaffirmant ainsi l'engagement des autorités pour une éducation de base solide et ouverte sur les innovations technologiques.
 

MS/NDARINFO
 

 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Voici pourquoi Saint-Louis connaît une pénurie de gaz butane depuis mi-janvier

03/02/2026

16 000 agents de l'Administration sénégalaise bénéficient de l'indemnité de logement

01/02/2026

Saint-Louis : 797 touristes du rallye Budapest-Bamako accueillis à Diama

04/02/2026

Le Mali sécurise nouvel axe de transit via Conakry pour réduire sa dépendance à Dakar

01/02/2026

Mamoudou Élimane Kane transforme traumatisme Tabaski en innovation contre vol de bétail

03/02/2026

Télécoms : Starlink lance officiellement ses services internet par satellite au Sénégal

04/02/2026

Sommet mondial des gouvernements : Mame Diarra Niang remporte le prix M-Gov Award à Dubaï

06/02/2026
SERVICES
24 HEURES

Ramatoulaye Diallo, nouvelle reine de la dictée au Sénégal, sacrée à Diourbel.

08/02/2026

"Conditions inhumaines" : Le cri de colère de la CESL face à la crise à l'UGB

08/02/2026

18e édition de la Ziarra d'El Hadji Tafsir Ibrahima Fall : Un appel fort pour les daaras

08/02/2026

Pétrole et Gaz : Pourquoi les chiffres de janvier 2026 sont une excellente nouvelle pour le Sénégal

07/02/2026

Premier League : Quatrième passe décisive pour le Sénégalais El Hadji Malick Diouf

07/02/2026

1 000 000 de bénéficiaires : le pari géant du numérique gratuit lancé à Kédougou

07/02/2026