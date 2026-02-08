Ramatoulaye Diallo, nouvelle reine de la dictée au Sénégal, sacrée à Diourbel.

Diourbel a accueilli ce samedi la finale nationale de la 35e édition de la dictée Paul Gérin Lajoie (PGL), un événement majeur pour la promotion de la langue française au Sénégal. Ramatoulaye Diallo, élève à l’Institut supérieur de management (ISM) de l’académie de Ziguinchor, s'est hissée sur la plus haute marche du podium en remportant cette compétition de prestige.



Elle est suivie par Adama Seck, de l’académie de Pikine-Guédiawaye, qui occupe la deuxième place, tandis que Mouhamed Élie Moufaoud, également originaire de Ziguinchor, complète le trio de tête à la troisième position. Les deux premières lauréates ont désormais le privilège de représenter le Sénégal lors de la phase internationale du concours prévue au Canada.





La cérémonie, présidée par le gouverneur de Diourbel, Ibrahima Fall, en présence de représentants du ministère de l’Éducation nationale et de la Fondation PGL, a mis l'accent sur les enjeux de la modernité pédagogique.



Le thème de cette année, « Les technologies de l’information et de la communication et leur rôle dans les apprentissages », souligne la volonté de l'État d'intégrer le numérique comme levier d'équité tout en prônant une utilisation responsable. Le gouverneur a rappelé que la maîtrise de la langue et la rigueur intellectuelle demeurent les piliers essentiels du système éducatif sénégalais, une vision soutenue par Louise Dia Kandé de la Fondation PGL, qui voit en ce concours un modèle d'éducation inclusive et humaine.





Parrain de cette 35e édition, le professeur Lamine Guèye, recteur de l’Université Cheikh Ahmadoul Khadim (UCAK), a exhorté les jeunes champions à maintenir ce cap de l'excellence pour le développement du pays. Il a insisté sur le caractère incontournable du numérique dans les secteurs vitaux tels que la santé et l'éducation. Cette finale nationale, riche en symboles, a été stratégiquement couplée à la clôture de la Semaine nationale de l’école de base dans l’académie de Diourbel, réaffirmant ainsi l'engagement des autorités pour une éducation de base solide et ouverte sur les innovations technologiques.





