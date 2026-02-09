Tournée nationale : le trophée de la CAN présenté officiellement aux autorités de Saint-Louis

Le trophée de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) a été présenté, dimanche, aux populations de Saint-Louis (nord), à l’occasion d’une tournée nationale depuis plusieurs jours et baptisée “Delloo Njukkel”.



Le plus prestigieux trophée du football africain a été exhibé au cours d’une procession à travers plusieurs grandes artères de la commune, notamment les quartiers de Gandon, Pikine et du Marché Sor, en présence d’un public venu nombreux pour l’événement



À l’étape de la gouvernance de Saint-Louis, une cérémonie a été organisée, en présence de plusieurs autorités administratives, civiles et militaires, du maire de la ville de Saint-Louis, Mansour Faye, de l’entraineur de l’équipe nationale Pape Thiaw et du président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall.



‘’Vous avez rendu [fière] toute la nation. La joie a été immense lors de cette victoire finale”, s’est-il réjoui le gouverneur de la région, Al Hassan Sall,



La cérémonie s’est terminée par une séance photo pour permettre aux uns et aux autres d’immortaliser ces moments de bonheur inoubliables.



