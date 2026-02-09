Connectez-vous
Tournée nationale : le trophée de la CAN présenté officiellement aux autorités de Saint-Louis

Lundi 9 Février 2026

Tournée nationale : le trophée de la CAN présenté officiellement aux autorités de Saint-Louis
Le trophée de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) a été présenté, dimanche, aux populations de Saint-Louis (nord), à l’occasion d’une tournée nationale depuis plusieurs jours et baptisée “Delloo Njukkel”.

Le plus prestigieux trophée du football africain a été exhibé au cours d’une procession à travers plusieurs grandes artères de la commune, notamment les quartiers de Gandon, Pikine et du Marché Sor, en présence d’un public venu nombreux pour l’événement

À l’étape de la gouvernance de Saint-Louis, une cérémonie a été organisée, en présence de plusieurs autorités administratives, civiles et militaires, du maire de la ville de Saint-Louis, Mansour Faye, de l’entraineur de l’équipe nationale Pape Thiaw et du président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall.

‘’Vous avez rendu [fière] toute la nation. La joie a été immense lors de cette victoire finale”,  s’est-il réjoui le gouverneur de la région, Al Hassan Sall,

La cérémonie s’est terminée par une séance photo pour permettre aux uns et aux autres d’immortaliser ces moments de bonheur inoubliables.

APS
 

