La Linguère de Saint-Louis fait chuter AJEL : les Rufisquois perdent leur

La Linguère de Saint-Louis a créé la sensation de cette 14e journée de Ligue 1 en s'imposant avec autorité (2-0) face à AJEL de Rufisque. En s'offrant le scalp des Rufisquois, les "Samba Linguère" ont infligé au club visiteur sa deuxième défaite de la saison, l'empêchant par la même occasion de reprendre son fauteuil de leader. Ce succès précieux permet aux Saint-Louisiens de se relancer de fort belle manière après la lourde défaite subie lors de la précédente journée, confirmant la solidité de l'équipe à domicile.





Ce revers d'AJEL profite directement à l'Union Sportive de Gorée. Malgré un match nul (1-1) concédé samedi face à Wally Daan, les Insulaires reprennent les commandes du championnat grâce à un meilleur goal-average, les deux équipes étant désormais à égalité avec 24 points. Dans le reste des rencontres, le "classico" tant attendu entre le Casa Sports et le Jaraaf s'est soldé par un score de parité (1-1). Un dénouement cruel pour les Dakarois qui ont vu les Ziguinchorois arracher l'égalisation dans le temps additionnel, préservant ainsi leur invincibilité sur leur pelouse.





Le haut du tableau se resserre considérablement à l'issue de ce week-end. Le Casa Sports pointe à la troisième place avec 23 points, suivi de très près par Teungueth FC (4e, 23 points) qui a réalisé une excellente opération en battant Dakar Sacré-Cœur (2-0). Dans les autres matchs de cette journée, Cambérène a pris le meilleur sur l'AS Pikine (1-0), tandis que les duels entre Génération Foot et l'US Ouakam, ainsi qu'entre Guédiawaye FC et le Stade de Mbour, se sont terminés sur des scores nuls et vierges (0-0).





MS/NDARINFO



