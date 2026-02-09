Voici ce que révèle l'affaire des 13 arrestations pour transmission présumée du VIH

Treize personnes ont été interpellées par les forces de gendarmerie dans le cadre d'une affaire de transmission présumée du VIH. Un iPhone contenant des preuves de groupes et sites organisant des ébats sexuels entre hommes a été intercepté, selon les informations révélées par Libération.





Parmi les personnes arrêtées figurent un électricien de 21 ans, un commerçant de 38 ans, un tailleur de 41 ans, un agent administratif de 29 ans travaillant à l'UCAD, un étudiant de 26 ans, un commerçant de 23 ans, un élève de 21 ans, un commerçant de 31 ans, un brancardier de 30 ans exerçant à l'hôpital pour enfant de Diamniadio, un artiste-chanteur de 44 ans, un agent de banque de 39 ans et un animateur de télévision de 44 ans.





Selon les informations du journal, le premier suspect aurait contracté et porté le VIH avant de contaminer une dizaine d'hommes, en majorité bisexuels, qu'il aurait séduits à travers des groupes WhatsApp et des sites de rencontres homosexuels.





L'affaire implique également des situations conjugales complexes révélées lors des interrogatoires. Certains suspects ont reconnu être en couple avec d'autres personnes impliquées dans le dossier, tout en partageant des relations avec d'autres mis en cause.





Selon le journal, l'un des suspects s'est confessé devant les gendarmes. En 2019 déjà, une plainte avait été déposée contre lui pour transmission présumée du virus et non-respect d'engagements.





Sur les 12 personnes mises en cause, huit seraient porteuses du VIH, souvent bisexuelles. Certains suspects auraient fait tourner le virus et contaminé un nombre incalculable d'hommes et de femmes. Trois d'entre eux sont mariés et pères d'enfants, deux sont divorcés avec des enfants et le reste sont célibataires.





L'enquête de la gendarmerie se poursuit pour déterminer l'ampleur de cette affaire et identifier d'éventuelles autres victimes.





MS/NDARINFO



