Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Voici ce que révèle l'affaire des 13 arrestations pour transmission présumée du VIH

Lundi 9 Février 2026

Voici ce que révèle l'affaire des 13 arrestations pour transmission présumée du VIH

Treize personnes ont été interpellées par les forces de gendarmerie dans le cadre d'une affaire de transmission présumée du VIH. Un iPhone contenant des preuves de groupes et sites organisant des ébats sexuels entre hommes a été intercepté, selon les informations révélées par Libération.
 

Parmi les personnes arrêtées figurent un électricien de 21 ans, un commerçant de 38 ans, un tailleur de 41 ans, un agent administratif de 29 ans travaillant à l'UCAD, un étudiant de 26 ans, un commerçant de 23 ans, un élève de 21 ans, un commerçant de 31 ans, un brancardier de 30 ans exerçant à l'hôpital pour enfant de Diamniadio, un artiste-chanteur de 44 ans, un agent de banque de 39 ans et un animateur de télévision de 44 ans.
 

Selon les informations du journal, le premier suspect aurait contracté et porté le VIH avant de contaminer une dizaine d'hommes, en majorité bisexuels, qu'il aurait séduits à travers des groupes WhatsApp et des sites de rencontres homosexuels.
 

L'affaire implique également des situations conjugales complexes révélées lors des interrogatoires. Certains suspects ont reconnu être en couple avec d'autres personnes impliquées dans le dossier, tout en partageant des relations avec d'autres mis en cause.
 

Selon le journal, l'un des suspects s'est confessé devant les gendarmes. En 2019 déjà, une plainte avait été déposée contre lui pour transmission présumée du virus et non-respect d'engagements.
 

Sur les 12 personnes mises en cause, huit seraient porteuses du VIH, souvent bisexuelles. Certains suspects auraient fait tourner le virus et contaminé un nombre incalculable d'hommes et de femmes. Trois d'entre eux sont mariés et pères d'enfants, deux sont divorcés avec des enfants et le reste sont célibataires.
 

L'enquête de la gendarmerie se poursuit pour déterminer l'ampleur de cette affaire et identifier d'éventuelles autres victimes.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Voici pourquoi Saint-Louis connaît une pénurie de gaz butane depuis mi-janvier

03/02/2026

Saint-Louis : 797 touristes du rallye Budapest-Bamako accueillis à Diama

04/02/2026

Mamoudou Élimane Kane transforme traumatisme Tabaski en innovation contre vol de bétail

03/02/2026

Télécoms : Starlink lance officiellement ses services internet par satellite au Sénégal

04/02/2026

Sommet mondial des gouvernements : Mame Diarra Niang remporte le prix M-Gov Award à Dubaï

06/02/2026

Pédophilie et propagation du VIH : le contenu choc de l'enquête qui secoue le Sénégal

07/02/2026

5 306 plants et 64 km de verdure : Le plan de la mairie pour rafraîchir Saint-Louis

07/02/2026
SERVICES
24 HEURES

Tournée nationale : le trophée de la CAN présenté officiellement aux autorités de Saint-Louis

09/02/2026

Voici ce que révèle l'affaire des 13 arrestations pour transmission présumée du VIH

09/02/2026

La Linguère de Saint-Louis fait chuter AJEL : les Rufisquois perdent leur

08/02/2026

Drame à Barkédji : 5 morts et plusieurs blessés graves dans un accident sur l'axe Linguère-Matam

08/02/2026

Coopération judiciaire : 14 Sénégalais déférés pour pédophilie et transmission volontaire du VIH

08/02/2026

OMVS : La SOGENAV reçoit le mandat officiel pour relancer la navigation fluviale entre Saint-Louis et Ambidédi

08/02/2026