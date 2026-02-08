Connectez-vous
Coopération judiciaire : 14 Sénégalais déférés pour pédophilie et transmission volontaire du VIH

Dimanche 8 Février 2026

La Division des Investigations Criminelles (DIC) a frappé un grand coup en démantelant un vaste réseau transnational de pédocriminalité et de proxénétisme opérant entre la France et le Sénégal. Au terme d'une enquête d'envergure, quatorze individus de nationalité sénégalaise ont été déférés ce vendredi 6 février 2026 devant le parquet du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar.

Les chefs d'accusation sont particulièrement lourds : pédophilie en bande organisée, proxénétisme, viol sur mineurs de moins de 15 ans, actes contre nature et transmission volontaire du VIH Sida. Ce groupe criminel, dont les activités remontent à 2017, est accusé d'avoir organisé un système de "formation au sexe" où de jeunes garçons étaient transformés en objets sexuels au profit d'hommes souvent séropositifs.
 

L'enquête révèle une mécanique d'une cruauté extrême, pilotée depuis l'Europe par un ressortissant français, Pierre Robert, déjà interpellé en avril 2025 à Beauvais. Les investigations ont permis d'identifier quatre "formateurs au sexe" au Sénégal qui ont reconnu avoir agi sous les ordres du chef présumé du réseau. Ces derniers recrutaient et abusaient de mineurs lors de rapports non protégés et filmés, en échange de transferts d'argent réguliers. Les perquisitions menées par la DIC dans plusieurs localités stratégiques, notamment aux Almadies, à Ouakam, Kaolack et Tivaoune Peulh, ont abouti à la saisie de nombreux objets liés aux pratiques d'actes contre nature et à l'interpellation de dix autres complices en lien direct avec les formateurs.
 

Ce démantèlement spectaculaire est le fruit d'une coopération judiciaire internationale exemplaire entre Dakar et Paris. Une commission rogatoire internationale a permis l'intervention à Dakar d'une délégation française composée de deux juges d'instruction, de deux greffières et de dix officiers de police judiciaire.

Cette synergie entre les forces de sécurité sénégalaises et françaises a permis de mettre fin à près d'une décennie d'abus systématiques. Les quatorze mis en cause font désormais face à la justice sénégalaise, tandis que l'enquête se poursuit pour identifier d'éventuelles autres victimes et ramifications de ce réseau aux méthodes ignobles.
 

MS/NDARINFO


