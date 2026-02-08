OMVS : La SOGENAV reçoit le mandat officiel pour relancer la navigation fluviale entre Saint-Louis et Ambidédi

Le projet de navigation sur le fleuve Sénégal entre dans sa phase opérationnelle avec le démarrage de la première phase annoncé pour avril 2026. Cette décision stratégique, actée lors de la 78ᵉ session ordinaire de l’OMVS à Nouakchott, mandate la SOGENAV pour réaliser les travaux de dragage, de balisage et de réhabilitation des escales fluviales.



L'objectif est de rétablir une liaison commerciale vitale entre le port de Saint-Louis, au Sénégal, et Ambidédi, au Mali.



L'investissement de 7,38 milliards de FCFA pour cette phase initiale vise à désenclaver le Mali en diversifiant ses voies d'approvisionnement tout en réduisant les coûts logistiques.



Au-delà des frontières maliennes, le projet ambitionne de transformer le port d'Ambidédi en un véritable pôle logistique régional capable de desservir le Niger et le Burkina Faso. Ce chantier pluriannuel marque un tournant majeur pour l'intégration économique et la sécurité des échanges commerciaux au sein de l'espace OMVS.





MS/NDARINFO



