Affaire Pape Cheikh DIallo : Un célèbre traiteur et un maçon placés en garde à vue à Pikine.

La Brigade de Recherches (BR) de Keur Massar a désormais franchi la barre des 90 arrestations dans le cadre d'une vaste enquête qui continue de révéler l'ampleur d'un réseau complexe.





Les dernières opérations de sécurisation ont conduit à l'interpellation du maçon Mamadou Lamine Diouf à Ngékhokh, ainsi que du célèbre traiteur Balla Mbaye à Dakar. L'arrestation du maçon, réalisée en collaboration avec la BR de Saly, découle de l'exploitation du téléphone de son présumé partenaire, le banquier Doudou Lamine Dieng, déjà sous les verrous.





Selon les enquêteurs, Mamadou Lamine Diouf jouait un rôle central en agissant comme le proxénète du banquier, recrutant des ouvriers pour des séances intimes avec ce dernier. Les investigations techniques ont également mis au jour des connexions avec des personnalités publiques, des preuves concordantes indiquant que le maçon aurait entretenu des relations avec Pape Cheikh Diallo et le chanteur Djiby Dramé.





L'enquête établit par ailleurs qu'il formait un couple avec le traiteur Balla Mbaye au moment de son interpellation. Après avis du doyen des juges près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, les deux derniers suspects ont été placés en garde à vue pour les besoins de l'enquête.





AMS/NDARINFO

