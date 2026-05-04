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Vélingara : Un jeune de 18 ans retrouvé mort dans les toilettes d'une maison

Lundi 4 Mai 2026 - 08:26

Vélingara : Un jeune de 18 ans retrouvé mort dans les toilettes d'une maison

Un drame d’une rare violence a secoué le quartier Foulbé, dans la commune de Vélingara, ce dimanche 3 mai 2026. Le corps sans vie d’un jeune homme de 18 ans a été retrouvé dans les toilettes d’une concession appartenant à la famille Camara.


C’est une vendeuse de condiments, installée face à la demeure, qui a fait la macabre découverte en entrant dans les lieux, où elle est
tombée sur la victime gisant dans une mare de sang avant de donner l'alerte. Les gendarmes et les sapeurs-pompiers de Vélingara se sont immédiatement rendus sur place pour effectuer les premières constatations, tandis que tous les membres de la famille Camara auraient été convoqués par les autorités dans le cadre de l’enquête.


Le corps de la victime a été acheminé au centre de santé local pour les besoins d’une autopsie afin d'éclaircir les circonstances de ce décès tragique.
 

MS/NDARINFO
 



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