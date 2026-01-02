Accident de la circulation sur la RN2 : trois blessés graves évacués à Sakal

Un grave accident de la circulation s'est produit ce vendredi 2 janvier sur la Route nationale n°2 (RN2), à environ un kilomètre de Baralé Ndiaye, dans la commune de Sakal, département de Louga.



Un véhicule de type particulier transportant cinq personnes s'est renversé dans des circonstances qui restent à déterminer.





Le bilan provisoire fait état de trois personnes grièvement blessées, tandis que les deux autres occupants ont été touchés à des degrés divers. Alertés, les services de secours sont rapidement intervenus sur les lieux pour porter assistance aux victimes.





Les blessés ont été évacués en urgence vers le district sanitaire de Sakal, où ils reçoivent actuellement les soins nécessaires.



Ndarinfo/MS





