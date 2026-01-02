Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Accident de la circulation sur la RN2 : trois blessés graves évacués à Sakal

Vendredi 2 Janvier 2026

Accident de la circulation sur la RN2 : trois blessés graves évacués à Sakal

Un grave accident de la circulation s'est produit ce vendredi 2 janvier sur la Route nationale n°2 (RN2), à environ un kilomètre de Baralé Ndiaye, dans la commune de Sakal, département de Louga.

Un véhicule de type particulier transportant cinq personnes s'est renversé dans des circonstances qui restent à déterminer.
 

Le bilan provisoire fait état de trois personnes grièvement blessées, tandis que les deux autres occupants ont été touchés à des degrés divers. Alertés, les services de secours sont rapidement intervenus sur les lieux pour porter assistance aux victimes.
 

Les blessés ont été évacués en urgence vers le district sanitaire de Sakal, où ils reçoivent actuellement les soins nécessaires.

Ndarinfo/MS

 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.

CAN 2025

CAN 2025 : Le Mauritanien Dahane Beida désigné pour arbitrer Sénégal-Soudan

CAN 2025 : Le Mauritanien Dahane Beida désigné pour arbitrer Sénégal-Soudan
Le Mauritanien Dahane Beida a été désigné par la Confédération africaine de football (CAF) pour...

CAN 2025 : "Ça sera un match très disputé", prévient Krépin Diatta avant d'affronter le Soudan

CAN 2025 : "Ça sera un match très disputé", prévient Krépin Diatta avant d'affronter le Soudan
L'ailier des Lions du Sénégal, Krépin Diatta, s'est exprimé jeudi en conférence de presse à la...

CAN 2025 : Kalidou Koulibaly suspendu pour un seul match, retour possible dès les quarts

CAN 2025 : Kalidou Koulibaly suspendu pour un seul match, retour possible dès les quarts
Le capitaine des Lions du Sénégal, Kalidou Koulibaly, n'écopera que d'un match de suspension suite...

CAN 2025 : Sadio Mané dans le onze type de la phase de groupes

CAN 2025 : Sadio Mané dans le onze type de la phase de groupes
Le capitaine des Lions du Sénégal, Sadio Mané, a été sélectionné dans le onze type de la phase de...

CAN 2025 : Un match piège pour les Lions contre le Soudan à Tanger ?

CAN 2025 : Un match piège pour les Lions contre le Soudan à Tanger ?
Le Sénégal connaît désormais son adversaire en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations...
LES PLUS LUS

Ousmane Sonko annonce un Plan spécial d'Investissement 2026-2028

26/12/2025

Saint-Louis : Amadou Moustapha Niang annonce son ambition de conquérir la mairie et promet une transformation structurelle

28/12/2025

102 ans après, la pensée de Cheikh Anta Diop plus actuelle que jamais

29/12/2025

Le communiqué du conseil des ministres de ce vendredi 26 décembre 2025

26/12/2025

151 ans après : Des objets de la bataille de Samba Sadio exposés à Saint-Louis

28/12/2025

Le Sénégal va offrir Internet gratuit à un million de personnes via des antennes satellitaires en 2026

01/01/2026

Saint-Louis : Le PRDC mobilise les jeunes autour de l'emploi et de la résilience climatique dans la vallée du fleuve

27/12/2025
SERVICES