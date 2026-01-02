Connectez-vous
CAN 2025 : Le Mauritanien Dahane Beida désigné pour arbitrer Sénégal-Soudan

Vendredi 2 Janvier 2026

CAN 2025 : Le Mauritanien Dahane Beida désigné pour arbitrer Sénégal-Soudan

Le Mauritanien Dahane Beida a été désigné par la Confédération africaine de football (CAF) pour diriger le huitième de finale entre le Sénégal et le Soudan, prévu ce samedi 3 janvier à 16h00 GMT au stade Ibn Batouta de Tanger.
 

Âgé de 34 ans, Dahane Beida est considéré comme l'un des meilleurs arbitres du continent malgré son jeune âge. C'est le deuxième arbitre mauritanien à officier pour les Lions dans cette CAN 2025, après Abdel Aziz Bouh lors du premier match face au Botswana.
 

Ce sera le deuxième match de Beida dans cette compétition après avoir dirigé Nigeria-Tanzanie (2-1) en phase de poules. L'arbitre mauritanien avait déjà marqué les esprits en officiant lors de la finale de la CAN 2024 entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire.
 

Le sifflet mauritanien connaît bien le football sénégalais puisqu'il a déjà arbitré le Jaraaf, Génération Foot et Teungueth FC lors des compétitions interclubs africaines. Cette expérience pourrait jouer en faveur d'un bon déroulement de la rencontre.
 

Pour l'assistance vidéo, la CAF a désigné l'Algérien Lahlou Benbraham à la VAR, qui était l'arbitre principal du match de poules Sénégal-RD Congo (1-1).
 

Le vainqueur de ce huitième de finale affrontera en quarts de finale soit la Tunisie, soit le Mali.
 

Ndarinfo/MS
 

