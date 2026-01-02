"Nous sommes armés et prêts" : Trump lance un ultimatum à Téhéran



La contestation touche au moins 15 villes iraniennes, essentiellement de taille moyenne et situées dans l'ouest du pays. Le mouvement est parti dimanche de Téhéran où des commerçants ont fermé boutique pour protester contre l'hyperinflation qui frappe le pays, avec un taux de 52% en décembre selon les statistiques officielles. La monnaie nationale, le rial, a atteint son niveau le plus bas jamais enregistré à 1,42 million de rials pour un dollar.



