"Nous sommes armés et prêts" : Trump lance un ultimatum à Téhéran

Le président américain Donald Trump a lancé vendredi 2 janvier un avertissement direct au régime iranien, menaçant d'une intervention militaire en cas de répression violente des manifestations qui secouent le pays depuis dimanche dernier.
"Si l'Iran tire sur des manifestants pacifiques et les tue violemment, comme à son habitude, les États-Unis d'Amérique viendront à leur secours", a déclaré Donald Trump sur son réseau social Truth Social. "Nous sommes prêts, armés et parés à intervenir", a-t-il ajouté sans préciser la nature exacte des actions envisagées.
Cette déclaration intervient après que six personnes ont été tuées jeudi lors d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre dans l'ouest de l'Iran, les premières victimes depuis le début du mouvement de contestation. Trente personnes accusées de "troubles à l'ordre public" ont été arrêtées à Téhéran, selon l'agence Tasnim.
La contestation touche au moins 15 villes iraniennes, essentiellement de taille moyenne et situées dans l'ouest du pays. Le mouvement est parti dimanche de Téhéran où des commerçants ont fermé boutique pour protester contre l'hyperinflation qui frappe le pays, avec un taux de 52% en décembre selon les statistiques officielles. La monnaie nationale, le rial, a atteint son niveau le plus bas jamais enregistré à 1,42 million de rials pour un dollar.
Téhéran a immédiatement réagi aux menaces américaines. Ali Shamkhani, conseiller du guide suprême Ali Khamenei, a déclaré que toute intervention américaine constituerait une "ligne rouge" et serait suivie d'une "riposte". "Toute main interventionniste qui s'en prendrait à la sécurité de l'Iran sous quelque prétexte que ce soit s'exposera à une riposte", a-t-il écrit sur le réseau X.
Un autre conseiller du guide suprême, Ali Larijani, qui dirige la plus haute instance de sécurité en Iran, a mis en garde contre une "déstabilisation" de toute la région. "Trump devrait savoir que toute ingérence américaine dans cette affaire interne équivaudrait à déstabiliser toute la région et à nuire aux intérêts américains. Qu'il prenne garde à ses soldats", a-t-il averti.
Cette escalade verbale intervient dans un contexte de tensions déjà extrêmes entre Washington et Téhéran. En juin dernier, les États-Unis avaient bombardé des sites nucléaires iraniens souterrains, rejoignant Israël dans une brève guerre contre la République islamique.
