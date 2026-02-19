Accord d'entreprise gelé : Le bras de fer se durcit entre Pape Alé Niang et les syndicats

La Radiotélévision sénégalaise traverse une crise sans précédent. L'intersyndicale Synpics-Synpap a officiellement réclamé le départ immédiat du Directeur général, Pape Alé Niang, suite au gel de l'accord d'entreprise.



La tension est montée d'un cran après l'audition, par la Section de recherches de Colobane, de cinq délégués syndicaux (Youssouf Kaba, Thierno Dramé, Abibou Mbaye, Mama Moussa Niang et un autre collègue), une démarche perçue par les travailleurs comme une tentative d'intimidation visant à étouffer la contestation sociale.





Alors que la direction de la RTS justifie ce gel par des contraintes budgétaires jugées impératives, les syndicats dénoncent une remise en cause brutale d'acquis sociaux historiques. Face à ce qu'elle qualifie de « management par la force », l'intersyndicale bénéficie du soutien de l'UNSAS, qui interpelle directement le sommet de l'État.



La centrale syndicale alerte sur un risque imminent d'« incendie social » au sein du média de service public si aucune médiation n'est entreprise pour rétablir le dialogue.





MS/NDARINFO

