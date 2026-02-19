Gendarmerie de Tivaouane Peulh : Arrestation d'un individu pour viol, pédophilie et vol

La Brigade de Proximité de Tivaouane Peulh a mis fin à la cavale d'un individu dangereux ce lundi 16 février 2026. Le mis en cause est poursuivi pour une série de crimes graves, notamment viol, pédophilie, détournement de mineure, menace de mort et vol de téléphones portables.



Selon les enquêteurs, l'homme s'est introduit par escalade au domicile de sa victime avant de la tenir en respect avec un couteau pour étouffer ses cris.





Grâce à la vigilance du voisinage, alerté par les appels au secours, la gendarmerie a pu intervenir rapidement pour neutraliser l'agresseur sur les lieux. La fouille corporelle a permis de saisir l'arme blanche utilisée durant l'assaut. À la suite de cette arrestation, une seconde victime s'est manifestée pour déposer plainte, révélant le caractère sériel des agissements du suspect. L'individu est actuellement entre les mains de la justice pour répondre de l'ensemble de ces chefs d'accusation.





MS/NDARINFO



