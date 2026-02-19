Commerce extérieur : L'ANSD note un recul des importations de matériels de transport et de pharmacie

Les achats du Sénégal à l'extérieur ont enregistré un recul significatif au mois de décembre 2025, s'établissant à 544,8 milliards de FCFA contre 713,3 milliards le mois précédent.



Selon l'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), cette baisse de 23,6 % s'explique principalement par la chute drastique des importations de matériels de transport (7,3 milliards contre 195,9 milliards en novembre), de produits pharmaceutiques et de sucre.





Toutefois, cette tendance baissière a été partiellement atténuée par la hausse des importations de produits pétroliers raffinés, qui sont passées de 77 milliards à 105,5 milliards de FCFA, ainsi que des métaux communs.



Sur l'ensemble de l'année 2025, le cumul des importations atteint 7 279,1 milliards de FCFA, marquant une légère progression de 1,6 % par rapport à l'année 2024, reflétant une relative stabilité de la demande extérieure globale malgré les variations mensuelles.





