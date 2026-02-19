Meurtre d'une mineure à Kahone : Le suspect arrêté après une traque nocturne

Une horreur absolue a secoué la commune de Kahone cette nuit. Une fillette âgée de 6 ans a été enlevée et sauvagement tuée alors qu'elle dormait paisiblement aux côtés de sa mère.



Les faits se sont produits aux environs de 4 heures du matin, lorsque l'agresseur s'est introduit discrètement dans le domicile familial pour arracher l'enfant à son sommeil avant de l'entraîner vers un bâtiment en construction situé à l'arrière de la concession.





Selon les premiers éléments recueillis, la petite victime aurait été égorgée par son ravisseur. Le suspect, un jeune homme dont l'identité n'a pas encore été révélée, a tenté de prendre la fuite immédiatement après avoir commis son forfait. Toutefois, la réactivité des riverains et l'intervention des forces de sécurité ont permis son interpellation rapide.



Le corps de la fillette a été acheminé vers la morgue et une enquête est en cours pour déterminer les mobiles de cet acte d'une cruauté inouïe.





MS/NDARINFO



