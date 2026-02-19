Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Décès d'Abdoulaye Ba à l'UCAD : Le corps médical estudiantin décrète 24h de grève nationale

Jeudi 19 Février 2026

Décès d'Abdoulaye Ba à l'UCAD : Le corps médical estudiantin décrète 24h de grève nationale

Le monde médical estudiantin sénégalais est en deuil suite au décès d'Abdoulaye Ba, étudiant en deuxième année de Chirurgie dentaire à la FMPO. Dans un communiqué conjoint, les organisations représentant les internes, médecins et pharmaciens dénoncent les circonstances du drame survenu le lundi 9 février 2026 au campus de l'UCAD.

Selon les éléments du Procureur, le jeune homme aurait chuté du quatrième étage de son pavillon lors de graves affrontements. Affirmant qu'un étudiant est mort dans un contexte engageant des responsabilités, les signataires exigent une enquête indépendante, exhaustive et crédible pour situer toutes les culpabilités.
 

En signe de protestation et de solidarité, une « journée noire » est décrétée sur toute l'étendue du territoire national ce jeudi 19 février 2026. Ce mouvement se traduit par une cessation totale des activités pédagogiques dans toutes les facultés de médecine et UFR du pays. Dans le milieu hospitalier, le mot d'ordre est strictement suivi : seuls les services d'urgences restent opérationnels afin d'assurer la continuité des soins, tandis que les cours, stages et évaluations sont suspendus pour exiger que justice soit rendue à Abdoulaye Ba.
 

MS/NDARINFO
 

 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Projet Nouvelle Ville de Thiès : L'État reprend 2,5 millions de m² à Mbour 4

16/02/2026

Ramadan 2026 : L'Arabie Saoudite confirme le début du jeûne ce mercredi 18 février

17/02/2026

Ramadan 2026 : La CMS annonce avoir aperçu la lune à Louga ce mardi

17/02/2026

Drame à la brèche de Saint-Louis : trois marins portés disparus

12/02/2026

Crise à la RTS : Pape Alé Niang dépose une plainte contre plusieurs agents et responsables

18/02/2026

Université de Dakar : les syndicats alertent sur les risques de la suspension des amicales

13/02/2026

Saint-Louis : Mansour Faye inaugure l'école Fandiéry Koné entièrement financée par la Commune

14/02/2026
SERVICES
24 HEURES

Vente illégale de médicaments abortifs : 8 personnes interpellées entre Rufisque et Dakar

19/02/2026

Santé de Ndèye Khady Ndiaye : L'ex-patronne de Sweet Beauté admise en soins intensifs

19/02/2026

Décès d'Abdoulaye Ba à l'UCAD : Le corps médical estudiantin décrète 24h de grève nationale

19/02/2026

Gendarmerie de Tivaouane Peulh : Arrestation d'un individu pour viol, pédophilie et vol

19/02/2026

Quartier Darou Salam : Le Commissariat de Tivaouane arrête un suspect pour mœurs

19/02/2026

Prédation foncière : Le PUD de Malika et Tivaouane Peulh déclaré d'utilité publique

19/02/2026