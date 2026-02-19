Décès d'Abdoulaye Ba à l'UCAD : Le corps médical estudiantin décrète 24h de grève nationale

Le monde médical estudiantin sénégalais est en deuil suite au décès d'Abdoulaye Ba, étudiant en deuxième année de Chirurgie dentaire à la FMPO. Dans un communiqué conjoint, les organisations représentant les internes, médecins et pharmaciens dénoncent les circonstances du drame survenu le lundi 9 février 2026 au campus de l'UCAD.



Selon les éléments du Procureur, le jeune homme aurait chuté du quatrième étage de son pavillon lors de graves affrontements. Affirmant qu'un étudiant est mort dans un contexte engageant des responsabilités, les signataires exigent une enquête indépendante, exhaustive et crédible pour situer toutes les culpabilités.





En signe de protestation et de solidarité, une « journée noire » est décrétée sur toute l'étendue du territoire national ce jeudi 19 février 2026. Ce mouvement se traduit par une cessation totale des activités pédagogiques dans toutes les facultés de médecine et UFR du pays. Dans le milieu hospitalier, le mot d'ordre est strictement suivi : seuls les services d'urgences restent opérationnels afin d'assurer la continuité des soins, tandis que les cours, stages et évaluations sont suspendus pour exiger que justice soit rendue à Abdoulaye Ba.





MS/NDARINFO



