Quartier Darou Salam : Le Commissariat de Tivaouane arrête un suspect pour mœurs

Jeudi 19 Février 2026

Le Commissariat urbain de Tivaouane a procédé, ce mercredi 18 février 2026, à l’interpellation d’un individu au quartier Darou Salam pour des faits d'actes contre nature. Le suspect a été conduit au poste aux environs de 02 heures 30 minutes par deux individus qui lui reprochaient d'avoir sollicité un rapport sexuel auprès de l'un d'entre eux. Un stratagème mis en place par les plaignants a permis de surprendre le mis en cause directement dans sa chambre.
 

Lors de son interrogatoire, l'individu est passé aux aveux, confirmant son orientation sexuelle et admettant entretenir des rapports avec d'autres hommes depuis son jeune âge.

L’exploitation de son téléphone portable a révélé des images et vidéos obscènes à caractère homosexuel. Une perquisition à son domicile a permis la saisie d'un lot important de matériel, comprenant des préservatifs, des lubrifiants, des produits aphrodisiaques ainsi que divers accessoires. Le mis en cause a été placé en garde à vue.
 

MS/NDARINFO
 


