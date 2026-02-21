Connectez-vous
Actes contre nature et Vih : Les ramifications du réseau démantelé entre Dakar, Thiès et Nioro

Samedi 21 Février 2026

L'enquête sur la tentaculaire affaire de mœurs dite « Pape Cheikh Diallo et Cie » connaît une accélération majeure avec de nouvelles arrestations et des révélations issues des interrogatoires. Après l'écrouement de Cheikh Ahmadou Guèye pour acte contre nature et transmission du Vih, son compagnon, lui-même marié, a été intercepté à Thiès, selon les révélations de Libération dans sa parution de ce samedi.

Le dossier s'élargit également avec l'interpellation de Fama Ngom, la première femme à tomber dans cette enquête, et l'arrestation au quartier Nouroulaye de Nioro de Saliou Mbaye, dit Zale, alors qu'il s'apprêtait à fuir vers la Gambie.
 

Parallèlement, le volet concernant le présumé homosexuel piégé à Tivaouane prend une nouvelle tournure avec les aveux de Madiama Diagne, alias « Diama », qui a balancé ses deux ex-fiancés lors de son second interrogatoire. Il a détaillé les secrets de vidéos d'ébats sexuels retrouvées sur son téléphone.

Enfin, les conditions du contrôle judiciaire de Pape Birame Bigué Ndiaye, inculpé pour actes contre nature, ont été précisées alors que l'instruction se poursuit pour déterminer les responsabilités de chaque mis en cause dans ce scandale médiatique.
 

MS/NDARINFO
 


