Gestion durable : Le Sénégal officiellement pays hôte du Congrès africain de l'eau 2028

Le Sénégal a été officiellement désigné pays hôte du Congrès africain de l'eau 2028, marquant le retour de cet événement majeur dans le pays 32 ans après l'édition de 1994. Ce succès diplomatique et institutionnel permet aux autorités sénégalaises de poser les bases d'une organisation capable de répondre aux défis continentaux de l'eau et de l'assainissement.



Lors de la cérémonie d'investiture, les symboles de cet engagement, la pirogue et la pagaie, ont été remis au ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye.



Avec cette désignation, la capitale sénégalaise se prépare à devenir, en 2028, un carrefour stratégique pour l'innovation et la gestion durable des ressources hydriques en Afrique. Le slogan « Rendez-vous est pris pour Dakar 2028 » résonne comme une promesse de mobilisation pour l'ensemble du continent.



MS/NDARINFO

