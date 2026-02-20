Thiès : Un ouvrier du camp militaire condamné pour avoir dérobé un sac de balles

Le tribunal des flagrants délits de Thiès a condamné, ce vendredi 20 février 2026, les nommés F. Camara et M. Sow pour une affaire de vol de munitions au sein de la base militaire de la ville. F. Camara, ouvrier sur un chantier à l'intérieur du camp, a été reconnu coupable d'avoir dérobé un sac de balles avant de les confier à M. Sow pour leur revente. Ce dernier a été interpellé par la gendarmerie en pleine tentative d'écoulement du butin.





À la barre, F. Camara a tenté de justifier son acte en affirmant avoir simplement « ramassé » le sachet après son travail, tandis que M. Sow, conducteur de moto-Jakarta, a nié toute implication directe en inventant un mystérieux passager en fuite. Des dénégations balayées par le procureur qui a souligné la gravité des faits commis dans une enceinte militaire.



Finalement, le tribunal a suivi les réquisitions en condamnant F. Camara à trois mois de prison ferme et M. Sow à un mois de prison ferme pour recel.





MS/NDARINFO



