Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Thiès : Un ouvrier du camp militaire condamné pour avoir dérobé un sac de balles

Vendredi 20 Février 2026

Thiès : Un ouvrier du camp militaire condamné pour avoir dérobé un sac de balles

Le tribunal des flagrants délits de Thiès a condamné, ce vendredi 20 février 2026, les nommés F. Camara et M. Sow pour une affaire de vol de munitions au sein de la base militaire de la ville. F. Camara, ouvrier sur un chantier à l'intérieur du camp, a été reconnu coupable d'avoir dérobé un sac de balles avant de les confier à M. Sow pour leur revente. Ce dernier a été interpellé par la gendarmerie en pleine tentative d'écoulement du butin.
 

À la barre, F. Camara a tenté de justifier son acte en affirmant avoir simplement « ramassé » le sachet après son travail, tandis que M. Sow, conducteur de moto-Jakarta, a nié toute implication directe en inventant un mystérieux passager en fuite. Des dénégations balayées par le procureur qui a souligné la gravité des faits commis dans une enceinte militaire.

Finalement, le tribunal a suivi les réquisitions en condamnant F. Camara à trois mois de prison ferme et M. Sow à un mois de prison ferme pour recel.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Projet Nouvelle Ville de Thiès : L'État reprend 2,5 millions de m² à Mbour 4

16/02/2026

Ramadan 2026 : L'Arabie Saoudite confirme le début du jeûne ce mercredi 18 février

17/02/2026

Ramadan 2026 : La CMS annonce avoir aperçu la lune à Louga ce mardi

17/02/2026

Prédation foncière : Le PUD de Malika et Tivaouane Peulh déclaré d'utilité publique

19/02/2026

Santé de Ndèye Khady Ndiaye : L'ex-patronne de Sweet Beauté admise en soins intensifs

19/02/2026

Crise à la RTS : Pape Alé Niang dépose une plainte contre plusieurs agents et responsables

18/02/2026

"Le combat continue" : La réaction de Bassirou Kébé après son limogeage de la SN HLM

19/02/2026
SERVICES
24 HEURES

Transport routier : Un préjudice de 17 millions F CFA suite au détournement d'un camion de son de blé

20/02/2026

Thiès : Un ouvrier du camp militaire condamné pour avoir dérobé un sac de balles

20/02/2026

Ousmane Sonko valide de nouvelles orientations pour le réseau ferroviaire

20/02/2026

Crise sociale à la RTS : Le parti RTA-S exige le respect des libertés syndicales

20/02/2026

"La pluie de médailles" : Le Sénégal brille aux Championnats d’Afrique d’Escrime

20/02/2026

Gang de Bel-Air : Une femme interpellée pour avoir écoulé les bijoux volés sous la menace d'armes

20/02/2026