Transport routier : Un préjudice de 17 millions F CFA suite au détournement d'un camion de son de blé

Le commissaire spécial de Kounkané a mis fin, ce 11 février 2026, à la cavale d'un chauffeur poursuivi pour un préjudice financier estimé à 17 000 000 F CFA. L'individu, qui faisait l'objet d'un avis de recherche émis par le Bureau Central National (BCN) Interpol, a été appréhendé au poste avancé de Kalifourou, à la frontière avec la République de Guinée.



Il est accusé d'avoir détourné un ensemble routier (tracteur et semi-remorque) ainsi que sa cargaison de son de blé, qui devaient initialement être acheminés vers Dakar.





Après avoir coupé tout contact avec la propriétaire du véhicule, le mis en cause tentait de franchir la frontière lorsque la vigilance des agents de police a permis son identification formelle lors des formalités d'entrée. Immobilisé sur place, le chauffeur indélicat a été transféré vers la capitale et déféré devant le parquet de Pikine-Guédiawaye. Il devra répondre des chefs d'inculpation de vol et d'abus de confiance.





MS/NDARINFO



