Affaire Abdoulaye Ba : le commissariat du Point E dessaisi au profit de la DIC

Nouveau tournant dans l'enquête sur le décès tragique d'Abdoulaye Ba, étudiant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Initialement confiée au commissariat du Point E pour des raisons de compétence territoriale, l'enquête a officiellement été transférée à la Division des investigations criminelles (DIC), selon les révélations du journal Libération dans son édition de ce jeudi.





Ce dessaisissement vise à mobiliser les ressources d'expertise et les moyens techniques supérieurs dont dispose la DIC pour traiter ce dossier sensible qui secoue le monde universitaire. Les premières auditions ont déjà été lancées le mardi 10 février par les enquêteurs. Parallèlement, le défunt a été inhumé ce mercredi soir au cimetière de Yoff, bien que les résultats de l'autopsie ordonnée par le parquet n'aient toujours pas été communiqués officiellement aux parties prenantes.





Lors d'un point de presse conjoint réunissant les ministères de la Justice, de l’Intérieur et de l’Enseignement supérieur, le gouvernement a réitéré son engagement à faire « toute la lumière » sur les circonstances de ce drame. La saisine de la DIC est perçue comme un signal fort envoyé par la hiérarchie policière pour garantir une instruction approfondie face aux accusations de violences policières portées par le collectif des amicales de l'UCAD.





MS/NDARINFO



