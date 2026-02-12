Connectez-vous
Interdiction de parler wolof : l'étrange restriction imposée aux supporters détenus au Maroc

Jeudi 12 Février 2026

Interdiction de parler wolof : l'étrange restriction imposée aux supporters détenus au Maroc

L'incertitude plane sur le sort des 18 supporters sénégalais interpellés au Maroc en marge de la finale de la CAN 2025. Alors que leur procès était programmé pour ce jeudi, un nouveau renvoi est fortement redouté. La grève des avocats marocains, qui paralyse le système judiciaire du Royaume, menace de prolonger la détention préventive de nos compatriotes.
 

Selon les révélations du journal Les Échos, les conditions de détention dans les deux prisons de Rabat où ils sont répartis sont particulièrement rigoureuses. Les fans des Lions font face à des restrictions sévères : ils ne disposent que de deux créneaux téléphoniques par semaine (lundi et vendredi), limités à seulement trois minutes par appel. Plus surprenant encore, il leur est strictement interdit de s'exprimer dans une langue autre que le français lors de ces échanges, les privant de l'usage de leurs langues nationales.
 

Le droit de visite est également placé sous haute surveillance. Seules les autorités diplomatiques et consulaires, ou les proches parents, sont autorisés à les rencontrer, sous réserve de restrictions administratives complexes. Face à cette situation, l'élan de solidarité ne faiblit pas. Issa Laye Diop, président du « 12e Gaïndé », et Bakary Cissé, responsable de la communication de la FSF, sont toujours présents sur le sol marocain pour apporter un soutien moral et logistique aux détenus.
 

Ce possible report du procès prolonge l'angoisse des familles au Sénégal, qui attendent un dénouement judiciaire pour des faits survenus dans la ferveur de la compétition continentale.
 

MS/NDARINFO
 


