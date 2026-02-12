Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
UA 2026 : Le Premier ministre Ousmane Sonko attendu à Addis-Abeba ce week-end

Jeudi 12 Février 2026

UA 2026 : Le Premier ministre Ousmane Sonko attendu à Addis-Abeba ce week-end

Le Premier ministre Ousmane Sonko s’apprête à effectuer un déplacement diplomatique majeur. Selon le communiqué du Conseil des ministres, il se rendra à Addis-Abeba, en Éthiopie, les 14 et 15 février 2026, pour participer à la 39ᵉ session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union africaine (UA).
 

Désigné pour représenter le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à ce rendez-vous continental, le Chef du Gouvernement portera la voix du Sénégal sur les grandes problématiques de l'heure. Ce sommet, qui réunit les dirigeants de tout le continent, intervient dans un contexte de défis sécuritaires et économiques majeurs pour l'Afrique.
 

Ce voyage marque une étape importante dans l'agenda international de la nouvelle administration, confirmant le rôle actif que le Sénégal entend continuer de jouer au sein de l'organisation panafricaine. Le Premier ministre devrait, en marge des sessions officielles, mener plusieurs entretiens bilatéraux avec ses homologues et les partenaires du Sénégal.
 

MS/NDARINFO
 


