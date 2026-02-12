Connectez-vous
Plusieurs faux papiers saisis : La police met fin à l'usurpation d'identité d'un ressortissant étranger

Jeudi 12 Février 2026

Plusieurs faux papiers saisis : La police met fin à l'usurpation d'identité d'un ressortissant étranger

La Division de la Lutte contre le Trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) vient de porter un coup d'arrêt à une filière de falsification de documents administratifs sénégalais. Au cœur de cette affaire révélée par le journal Libération, l'interpellation d'Aliou Sissoko, un ressortissant malien qui avait réussi à se forger une identité sénégalaise sous le nom d'Aliou Nguirane.
 

L'individu a été intercepté en possession de plusieurs documents stratégiques, tous frauduleux : certificat de nationalité, extrait de naissance et carte nationale d'identité. Selon les premiers éléments de l'enquête, cette "mutation" identitaire visait à faciliter l'obtention de titres de voyage et à contourner les contrôles migratoires.
 

L'enquête de la DNLT a permis de remonter la piste d'un réseau structuré spécialisé dans la production de documents officiels contrefaits, mettant à profit des complicités pour infiltrer les circuits de l'état civil. Aliou Sissoko, alias Aliou Nguirane, a été placé en garde à vue pour faux et usage de faux en écritures publiques et usurpation d'identité.
 

MS/NDARINFO

 


