UCAD : suspension des amicales et création d'un comité ad hoc

Jeudi 12 Février 2026

UCAD : suspension des amicales et création d'un comité ad hoc

Mesure radicale à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Réuni en urgence ce jeudi sous la présidence du Recteur, le Pr Alioune Kandji, le Conseil académique a acté la suspension immédiate et à titre conservatoire de toutes les amicales d’étudiants. Cette décision intervient trois jours après les affrontements tragiques qui ont causé la mort de l’étudiant en médecine Abdoulaye Ba.
 

Selon le communiqué officiel, les autorités universitaires, qui se disent « profondément affectées » par ce drame, justifient cette mesure par la nécessité d'assurer la continuité des activités pédagogiques et scientifiques. Cette suspension s'inscrit dans une volonté de normalisation du calendrier universitaire, perturbé par les récentes tensions.
 

En parallèle, un comité ad hoc a été instauré pour réfléchir à de nouvelles modalités de représentation des étudiants au sein des instances de l’UCAD. Cette annonce survient alors qu'une centaine d'étudiants, interpellés lors des violences, ont été libérés par le Procureur dans la soirée du mercredi 11 février.
 

Alors que les ministres de l'Intérieur et de la Justice ont promis que « toute la lumière sera faite », cette dissolution temporaire des instances de représentation estudiantine risque de crisper davantage les relations entre l'administration et les syndicats d'étudiants, qui réclament justice pour leur camarade.
 

MS/NDARINFO
 


