Affaire Pierre Robert : Les détails révoltants sur le réseau de « formateurs sexuels » au Sénégal

Jeudi 12 Février 2026

Affaire Pierre Robert : Les détails révoltants sur le réseau de « formateurs sexuels » au Sénégal

L'enquête sur le ressortissant français Pierre Robert, arrêté à Beauvais en avril dernier, vient de connaître un tournant majeur à Dakar. Le Doyen des juges a placé 14 individus sous mandat de dépôt, confirmant l'existence d'une organisation criminelle aux ramifications vastes, active entre 2015 et 2025. Le réseau ciblait des enfants vulnérables âgés de 3 à 15 ans, notamment des talibés et des enfants de la rue, pour les soumettre à des abus sexuels filmés.
 

L'instruction révèle un mode opératoire glaçant : Pierre Robert s'appuyait sur des complices locaux, qualifiés de « formateurs sexuels », chargés de recruter les mineurs et de les initier au sexe avant d'envoyer les vidéos au « patron » contre rémunération. Parmi les lieutenants identifiés, Amath Lô, interpellé aux Almadies, gérait une logistique de luxe financée par Robert, tandis que Babacar Diallo, arrêté à Kaolack, servait de recruteur en chef avec le projet macabre d'implanter un « centre de formation au sexe » à Dakar.


Les perquisitions menées à Ouakam, Yoff et Tivaouane Peulh ont permis de saisir du matériel informatique, des sextoys, des lubrifiants et des médicaments contre le VIH, plusieurs membres du réseau étant porteurs du virus. L'exploitation des données révèle que des flux financiers réguliers via Western Union servaient à payer les loyers des quartiers généraux du groupe et les « salaires » des recruteurs.
 

Les témoignages des victimes, des mineurs dont certains n'avaient que 10 ans au moment des faits, décrivent un calvaire sans nom entre viols collectifs à Saly et fellations forcées filmées sous les ordres du Français. L'instruction se poursuit pour identifier d'autres ramifications de ce réseau de traite d'êtres humains qui a exploité la misère sociale pour assouvir des penchants pédocriminels.
 

MS/NDARINFO

 


