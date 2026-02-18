Connectez-vous
"La liste s'allonge à Keur Massar" : Deux nouvelles arrestations dans l'affaire Pape Cheikh Diallo

Mercredi 18 Février 2026

La Brigade de Recherches de la Compagnie de Keur Massar poursuit son offensive dans le cadre d'une délégation judiciaire visant le démantèlement d’un vaste réseau de présumés homosexuels.

Après l'interpellation du journaliste Pape Biram Bigué Ndiaye ce mardi, les gendarmes ont procédé à l'arrestation de deux nouveaux suspects ce mercredi 18 février 2026. Cette nouvelle opération porte à 19 le nombre total d'individus appréhendés depuis le déclenchement de l'enquête.
 

Parmi les personnes citées dans ce dossier figurent également Pape Cheikh Diallo et Djiby Dramé, tous deux interpellés dans le cadre de cette affaire qui continue de défrayer la chronique.

Selon des sources proches de l’enquête, les investigations sont loin d’être bouclées et d’autres arrestations sont attendues dans les prochaines heures pour identifier l'ensemble des ramifications de ce réseau.
 

MS/NDARINFO
 


