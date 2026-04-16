Conférence League : Ismaïla Sarr envoie Crystal Palace en demi-finale

Ismaïla Sarr et Crystal Palace ont validé leur ticket pour les demi-finales de la Conférence League malgré une défaite (2-1) sur la pelouse de la Fiorentina ce jeudi. Forts de leur large succès au match aller (3-0), les Anglais ont pu compter sur une réalisation précieuse de l'international sénégalais à la 17e minute pour assurer leur qualification.





Le Rayo Vallecano, où évoluent Pathé Ciss et Nobel Mendy, rejoint également le dernier carré de la compétition. Après une victoire confortable à l'aller (3-0), les Espagnols ont tremblé en Grèce en s'inclinant (3-1) face à l'AEK Athènes, manquant de peu de voir leurs adversaires réaliser une remontée historique.



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