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Émigration clandestine : La Marine nationale secourt 132 migrants au large de Dakar

Jeudi 16 Avril 2026 - 21:00

Émigration clandestine : La Marine nationale secourt 132 migrants au large de Dakar
La Marine nationale a porté secours, mercredi 15 avril 2026, à 132 candidats à l’émigration clandestine. L'embarcation a été interceptée à environ 150 kilomètres au large de Dakar dans le cadre des opérations de surveillance des espaces maritimes.

Après avoir été prises en charge par les unités navales, les personnes à bord ont été acheminées vers la Base navale Amiral Faye Gassama. À leur arrivée, les migrants ont été mis à la disposition des services compétents pour la suite des procédures réglementaires.


MS/NDARINFO
 

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