Émigration clandestine : La Marine nationale secourt 132 migrants au large de Dakar

La Marine nationale a porté secours, mercredi 15 avril 2026, à 132 candidats à l’émigration clandestine. L'embarcation a été interceptée à environ 150 kilomètres au large de Dakar dans le cadre des opérations de surveillance des espaces maritimes.



Après avoir été prises en charge par les unités navales, les personnes à bord ont été acheminées vers la Base navale Amiral Faye Gassama. À leur arrivée, les migrants ont été mis à la disposition des services compétents pour la suite des procédures réglementaires.





MS/NDARINFO

