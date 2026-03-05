Affaire Frédéric Coudon : Le mystère persiste sur le scandale pédocriminel au Quai d'Orsay

Le journal Libération lève le voile ce jeudi sur les zones d'ombre entourant l'affaire Frédéric Coudon, un ancien agent du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères.



Arrêté en avril 2022, cet administrateur système à l'ambassade de France au Sénégal est au cœur d'un dossier pédocriminel massif impliquant la saisie de 1171 fichiers montrant des enfants violés, ainsi que la découverte d'unités centrales compromettantes dans son appartement à la Foire.



Poursuivi pour sept chefs d'inculpation pour des faits présumés commis dans plusieurs pays, dont le Sénégal, le Gabon et la France, l'homme aurait utilisé des caméras espions et de faux profils de mineurs pour collecter des contenus pédocriminels. Malgré la gravité des faits, une "omerta totale" semble entourer la suite de cette procédure judiciaire gênante pour le Quai d’Orsay.





MS/NDARINFO



