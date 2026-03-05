Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Régulation des médias : Le SYNPICS dénonce les pouvoirs « dangereux » du nouveau CNRM

Jeudi 5 Mars 2026

Alioune Sall, ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique
Alioune Sall, ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique

Le Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (SYNPICS) dénonce vigoureusement l'adoption du projet de loi n° 4/2026 portant création du Conseil National de Régulation des Médias (CNRM). Ce nouvel organe, adopté ce mardi à la majorité par l'Assemblée nationale, vient remplacer le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) créé en 2006.

L'organisation syndicale relève des dispositions jugées « attentatoires » à la liberté de la presse, particulièrement au sein du Chapitre IV, article 31, qui confère au régulateur des pouvoirs d’investigation étendus.
 

Le point de discorde majeur réside dans la possibilité pour le CNRM de procéder à des visites, de saisir des documents professionnels et de recueillir des renseignements sans que le secret professionnel ne lui soit opposable.

Pour le SYNPICS, cette mesure constitue un « précédent dangereux » qui fragilise le pilier du journalisme et expose les rédactions à des ingérences étatiques. Le syndicat fustige également l'absence de concertation préalable avec les acteurs du secteur avant le vote de ce texte majeur pour l'exercice du métier au Sénégal.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Conseil des ministres : Sonko supprime 19 structures pour économiser 55 milliards FCFA

04/03/2026

Succession en Iran : Qui est Alireza Arafi, le nouveau membre du conseil de transition ?

01/03/2026

Grand Prix Senico 2026 : Mouhamadoul Bachir Thiam sacré champion du Sénégal

01/03/2026

Élections locales : Ousmane Sonko confie le choix des candidats à la base de Pastef

01/03/2026

Saint-Louis : 200 millions FCFA pour autonomiser 400 femmes avec le projet Ndieumbeutt

27/02/2026

Guerre Iran-USA : 3 soldats américains tués et un porte-avions visé par des missiles

01/03/2026

De Saint-Louis à Saly : Le cambrioleur se perd dans la résidence après son forfait

28/02/2026
SERVICES
24 HEURES

Régulation des médias : Le SYNPICS dénonce les pouvoirs « dangereux » du nouveau CNRM

05/03/2026

RTS : Les syndicalistes de nouveau convoqués à la Sûreté urbaine ce jeudi

05/03/2026

"Personne ne veut se battre pour Israël": les dessous de l'expulsion musclée d'ancien Marine au Sénat américain

05/03/2026

Affaire Frédéric Coudon : Le mystère persiste sur le scandale pédocriminel au Quai d'Orsay

05/03/2026

Ziguinchor : Un réseau international de traite de personnes démantelé par la DNLT

05/03/2026

Détroit d'Ormuz menacé : Dakar active un plan de protection économique

05/03/2026