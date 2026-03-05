Régulation des médias : Le SYNPICS dénonce les pouvoirs « dangereux » du nouveau CNRM

Le Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (SYNPICS) dénonce vigoureusement l'adoption du projet de loi n° 4/2026 portant création du Conseil National de Régulation des Médias (CNRM). Ce nouvel organe, adopté ce mardi à la majorité par l'Assemblée nationale, vient remplacer le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) créé en 2006.



L'organisation syndicale relève des dispositions jugées « attentatoires » à la liberté de la presse, particulièrement au sein du Chapitre IV, article 31, qui confère au régulateur des pouvoirs d’investigation étendus.





Le point de discorde majeur réside dans la possibilité pour le CNRM de procéder à des visites, de saisir des documents professionnels et de recueillir des renseignements sans que le secret professionnel ne lui soit opposable.



Pour le SYNPICS, cette mesure constitue un « précédent dangereux » qui fragilise le pilier du journalisme et expose les rédactions à des ingérences étatiques. Le syndicat fustige également l'absence de concertation préalable avec les acteurs du secteur avant le vote de ce texte majeur pour l'exercice du métier au Sénégal.





MS/NDARINFO



