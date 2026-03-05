RTS : Les syndicalistes de nouveau convoqués à la Sûreté urbaine ce jeudi

Les responsables syndicaux de la Radio Télévision Sénégalaise (RTS) sont convoqués ce jeudi 5 mars 2026 à 11 heures dans les locaux de la Sûreté urbaine (SU) de Dakar. Cette audition fait suite à une plainte déposée par Thierno Niang, frère du Directeur général de la RTS, Pape Alé Niang.





Il s'agit de la deuxième procédure judiciaire visant ces syndicalistes en peu de temps. En effet, Pape Alé Niang avait lui-même déjà porté plainte contre eux, ce qui avait conduit à leur audition par la Section de recherches de Dakar avant leur remise en liberté. L'enquête se poursuit désormais sous l'autorité de la SU pour ce nouveau volet de l'affaire.





MS/NDARINFO



