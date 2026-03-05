Connectez-vous
Ziguinchor : Un réseau international de traite de personnes démantelé par la DNLT

Jeudi 5 Mars 2026

 L’Antenne Régionale de la Division Nationale de lutte contre le trafic de migrants (DNLT) a démantelé, ce 3 mars 2026, un réseau international de traite de personnes opérant entre le Nigéria et le Sénégal.

Trois ressortissantes étrangères ont été déférées devant le Parquet de Ziguinchor pour association de malfaiteurs, traite des personnes, proxénétisme et extorsion de fonds. L'enquête a révélé que la victime, recrutée sous la promesse d'un emploi stable, a été séquestrée dans un appartement du quartier Goumel et contrainte à la prostitution pour rembourser une dette fictive de trois millions (3 000 000) FCFA.
 

L’exploitation technique des téléphones portables a été déterminante, révélant des messages audio WhatsApp confirmant l'extorsion et les menaces exercées sur la victime.

Selon les aveux de la mise en cause principale, l'organisation criminelle reposait sur une complice basée au Nigéria pour le recrutement et deux acolytes à Ziguinchor chargées de la surveillance et de la collecte d'un versement hebdomadaire de 50 000 FCFA. Alors que l'ensemble du réseau local a été neutralisé, la victime a été prise en charge par les services compétents.
 

MS/NDARINFO
 


