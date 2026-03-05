Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

"Personne ne veut se battre pour Israël": les dessous de l'expulsion musclée d'ancien Marine au Sénat américain

Jeudi 5 Mars 2026

"Personne ne veut se battre pour Israël": les dessous de l'expulsion musclée d'ancien Marine au Sénat américain

Scène surréaliste ce mercredi 4 mars au Sénat américain : Brian McGinnis, ancien Marine et ex-candidat du Parti vert en Caroline du Nord, a été expulsé manu militari d'une audition devant la commission des forces armées.

Alors qu'il manifestait bruyamment son opposition à l'engagement militaire en Iran, criant que « personne ne veut se battre pour Israël », l'homme a résisté aux policiers du Capitole avant d'être ceinturé et sorti de la salle.

Le sénateur républicain Tim Sheehy, ancien membre des forces spéciales, est lui-même intervenu physiquement pour prêter main-forte aux forces de l'ordre, qualifiant l'individu de « manifestant dérangé » venu chercher la confrontation.
 

Blessé au bras lors de l'altercation, Brian McGinnis a été arrêté puis transporté à l'hôpital. Quelques heures avant l'incident, il avait publié des messages sur les réseaux sociaux fustigeant l'influence sioniste sur la politique américaine et s'interrogeant sur l'envoi de troupes au danger. Cette expulsion musclée illustre la tension extrême à Washington depuis le déclenchement des hostilités contre Téhéran le 28 février dernier.
 

MS/NDARINFO

 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Conseil des ministres : Sonko supprime 19 structures pour économiser 55 milliards FCFA

04/03/2026

Succession en Iran : Qui est Alireza Arafi, le nouveau membre du conseil de transition ?

01/03/2026

Grand Prix Senico 2026 : Mouhamadoul Bachir Thiam sacré champion du Sénégal

01/03/2026

Élections locales : Ousmane Sonko confie le choix des candidats à la base de Pastef

01/03/2026

Saint-Louis : 200 millions FCFA pour autonomiser 400 femmes avec le projet Ndieumbeutt

27/02/2026

Guerre Iran-USA : 3 soldats américains tués et un porte-avions visé par des missiles

01/03/2026

De Saint-Louis à Saly : Le cambrioleur se perd dans la résidence après son forfait

28/02/2026
SERVICES
24 HEURES

Régulation des médias : Le SYNPICS dénonce les pouvoirs « dangereux » du nouveau CNRM

05/03/2026

RTS : Les syndicalistes de nouveau convoqués à la Sûreté urbaine ce jeudi

05/03/2026

"Personne ne veut se battre pour Israël": les dessous de l'expulsion musclée d'ancien Marine au Sénat américain

05/03/2026

Affaire Frédéric Coudon : Le mystère persiste sur le scandale pédocriminel au Quai d'Orsay

05/03/2026

Ziguinchor : Un réseau international de traite de personnes démantelé par la DNLT

05/03/2026

Détroit d'Ormuz menacé : Dakar active un plan de protection économique

05/03/2026