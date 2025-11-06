Affaire Prodac : Pape Malick Ndour placé en garde à vue pour détournement présumé de 2 milliards FCFA

Le responsable de l’Alliance pour la République (APR), Pape Malick Ndour, a été arrêté ce jeudi matin à son domicile par des éléments de la Division des investigations criminelles (DIC), agissant dans le cadre d'une délégation judiciaire. Il a été immédiatement placé en garde à vue.





Selon des sources judiciaires, Ndour est poursuivi pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux et détournement présumé de deniers publics. Le montant en cause avoisinerait 2,040 milliards de FCFA, dont 2 milliards seraient liés à des « paiements non documentés », et 40 millions à des « retenues de paiement » injustifiées.





Une interdiction de sortie du territoire national lui a également été notifiée. Il devrait être présenté ce vendredi au juge d’instruction du Pool judiciaire financier (PJF).





Cette interpellation fait suite à une enquête ouverte après un réquisitoire supplétif du procureur du PJF, fondé sur un rapport d’expertise d’une centaine de pages portant sur de graves irrégularités présumées au sein du Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac).





À noter que cette affaire avait déjà conduit à l’inculpation et au placement sous mandat de dépôt, en novembre 2024, de Mamina Daffé, prédécesseur de Pape Malick Ndour à la tête du Prodac.





