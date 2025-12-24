Ziguinchor : Diomaye lance les travaux du lycée Nation-Armée, un projet de 10,1 milliards FCFA

Le Chef de l'État a précisé que la création de ce campus est un investissement durable visant à offrir à la jeunesse de Ziguinchor un cadre d'épanouissement exceptionnel. Il a également soutenu que ce lycée incarne la "Vision Sénégal 2050" appliquée au secteur de l'éducation, selon les services de la Présidence.





Le label "Nation-Armée" définit un nouveau modèle éducatif fondé sur la discipline et la rigueur, inspirées du cadre militaire, pour forger le caractère des élèves. Cette exigence de comportement s'accompagne d'une ambition de qualité pédagogique supérieure, visant à offrir aux jeunes de la région les mêmes chances de réussite que ceux de la capitale.





Le projet architectural du LYNAQE a été pensé comme une cité scolaire moderne et totalement intégrée. Le campus abritera des blocs pédagogiques en R+1, une administration centrale, une bibliothèque numérique ainsi qu'un amphithéâtre. Pour garantir des conditions d'études optimales, le site inclut des internats séparés pour filles et garçons, un réfectoire, une infirmerie et des logements pour le personnel administratif.





L'excellence s'étend également au domaine sportif avec un terrain de football réglementaire, une piste d'athlétisme et plusieurs terrains multisports. Fidèle aux enjeux de son temps, le lycée sera doté d'une mini-centrale solaire pour son autonomie énergétique, d'un château d'eau dédié et d'une mini-ferme pédagogique pour sensibiliser les élèves à l'autosuffisance.





Lors de la cérémonie, le Président a souligné que ce lycée est un pilier central pour rapprocher l'excellence des populations locales, afin que chaque élève puisse disposer des outils nécessaires pour devenir un acteur majeur du développement du pays. Ce projet s'inscrit dans la continuité des investissements massifs du gouvernement en Casamance avec l'agropole Sud et le second pont de Ziguinchor.





