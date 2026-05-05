Affaire S. Ndao : Abdoulaye Faye et 7 complices face à un dossier criminel de perversion

Libération révèle ce matin les détails glaçants d'un vaste système de perversion démantelé par la Division des Investigations Criminelles (DIC).





Au total, huit personnes, dont le célèbre Abdoulaye Faye surnommé « Mara milliardaire », sont soupçonnées d'avoir transformé le jeune S. Ndao en objet sexuel en échange de remises d'argent. L'enquête indique que le mineur, qui vivait chez sa tante à Thiaroye, a été intercepté dès 2020 dans un hôtel de Dakar par un rabatteur actuellement en fuite.







Parmi les mis en cause, Alassane Diallo et Omar Ndao ont déjà reconnu les faits, le second ayant même révélé l'existence de partouzes régulières entre hommes et cité plus de vingt noms impliqués.





Abdoulaye Faye, de son côté, s'enfonce dans la dénégation malgré des éléments techniques accablants et les dépositions précises de la victime. En plus des crimes sexuels, il est poursuivi pour avoir tenté de falsifier son statut sérologique avec un faux test VIH et pour avoir manqué de renverser un policier lors de sa tentative de fuite.





MS/NDARINFO



