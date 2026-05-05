Ngallèle Sud : les populations dénoncent l’octroi de leur place publique à des commerçants

La tension est vive à Ngallèle Sud, où le collectif des habitants s'oppose fermement à la privatisation de leur espace commun. Ndiaye Diola Ndiaye, membre du collectif, explique que « depuis 2007, cette place a été érigée place publique pour Ngallèle Sud ».





Elle précise que « toutes les manifestations culturelles, religieuses, etc. de la locale s’y tiennent ». Alors qu'un arbitrage de la présidence de la République prévoyait l'installation d'une caserne de sapeurs-pompiers — ce qui avait déjà conduit au délogement de certaines familles — les riverains ont découvert que le terrain de 5 046 m² a finalement été attribué à des commerçants.







Face à ce qu'ils considèrent comme une injustice, les habitants s'interrogent : « nous nous demandons si nous ne sommes pas des citoyens de ce pays ». Le collectif dénonce le fait de « remettre une place publique de 5046 mètres carrés à des particuliers au détriment des populations ».





La situation s'est envenimée avec la convocation et la rétention de trois membres de leurs familles. Ndiaye Diola Ndiaye martèle que les populations « souffrent à Ngallèle » car « toutes les espaces ont été affectées » et que « les jeunes n’ont plus d’espaces de loisirs ».





Les autorités locales, notamment le maire et le préfet, ont été saisies, dit-il, pour obtenir le retour de cet espace dans le domaine public.





