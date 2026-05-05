NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord

Ngallèle Sud : les populations dénoncent l’octroi de leur place publique à des commerçants

Mardi 5 Mai 2026 - 06:42

Ngallèle Sud : les populations dénoncent l’octroi de leur place publique à des commerçants

La tension est vive à Ngallèle Sud, où le collectif des habitants s'oppose fermement à la privatisation de leur espace commun. Ndiaye Diola Ndiaye, membre du collectif, explique que « depuis 2007, cette place a été érigée place publique pour Ngallèle Sud ».


Elle précise que « toutes les manifestations culturelles, religieuses, etc. de la locale s’y tiennent ». Alors qu'un arbitrage de la présidence de la République prévoyait l'installation d'une caserne de sapeurs-pompiers — ce qui avait déjà conduit au délogement de certaines familles — les riverains ont découvert que le terrain de 5 046 m² a finalement été attribué à des commerçants.

 

Face à ce qu'ils considèrent comme une injustice, les habitants s'interrogent : « nous nous demandons si nous ne sommes pas des citoyens de ce pays ». Le collectif dénonce le fait de « remettre une place publique de 5046 mètres carrés à des particuliers au détriment des populations ».


La situation s'est envenimée avec la convocation et la rétention de trois membres de leurs familles. Ndiaye Diola Ndiaye martèle que les populations « souffrent à Ngallèle » car « toutes les espaces ont été affectées » et que « les jeunes n’ont plus d’espaces de loisirs ».


Les autorités locales, notamment le maire et le préfet, ont été saisies, dit-il, pour obtenir le retour de cet espace dans le domaine public.

 




Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.