Pape Malick Ndour : « Je suis innocent ; je n’ai pris aucun franc des Sénégalais ».

À l'instar de Farba Ngom, le domicile de Pape Malick Ndour fait l'objet d'un « ballet incessant de soutiens » de la part de personnalités de l'Alliance pour la République (Apr). L'ancien ministre de la Jeunesse et coordonnateur des cadres du parti tente de rassurer ses partisans en martelant : « Je suis innocent ; je n’ai pris aucun franc des Sénégalais ».





Malgré cette ligne de défense, la situation est décrite comme pesante par ses proches, suite à la décision de la Cour suprême ordonnant son placement sous mandat de dépôt.







Pape Malick Ndour est au cœur de l'affaire Prodac, où il est visé par des accusations extrêmement graves. Il est notamment poursuivi pour « association de malfaiteurs, détournement de fonds publics estimés à plus de 2 milliards de francs CFA, ainsi que blanchiment de capitaux ». Bien que ses visiteurs soulignent qu'il conserve son savoir-vivre, l'étau judiciaire semble se resserrer autour de l'ancien ministre.







MS/NDARINFO





