Comment une collégienne de 17 ans a été piégée dans un hôtel de Saly

Le tribunal d'instance de Mbour a examiné une affaire aux contours glaçants impliquant B. Dièye, un commerçant de 27 ans basé à Joal. Selon les éléments rapportés lors de l'audience, le prévenu est entré en contact avec une collégienne de 17 ans via un groupe WhatsApp.





Le 14 octobre 2024, alors que la jeune fille venait d'être déposée devant son établissement à Nguékhokh, elle a été récupérée par un véhicule de location affrété par le mis en cause. Conduit dans un complexe à Saly Portudal, l'homme a usé de ruse en prétendant qu'il s'agissait de « la maison de sa tante » pour y abuser d'elle à plusieurs reprises.







L'affaire a été révélée par une tante de la victime lors d'une cérémonie religieuse, avant que la mère ne découvre des contenus compromettants dans le téléphone de l'adolescente. Un certificat médical a confirmé une « défloration récente ».





À la barre, la mère de la victime a également dénoncé une tentative de corruption, affirmant que le prévenu « aurait proposé un million de francs CFA ainsi que des bijoux en or à la famille pour étouffer l'affaire par un mariage forcé ». Le procureur a requis trois ans de prison ferme, tandis que le délibéré est attendu pour le 7 mai prochain.





MS/NDARINFO



