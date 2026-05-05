AG de la Faculté des Sciences : de violents affrontements font quatre blessés à l’UCAD

L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a été le théâtre de scènes de violence lors d'une Assemblée Générale de la Faculté des Sciences.





Selon les informations rapportées par le journal L'Observateur, des affrontements particulièrement brutaux ont éclaté au sein du campus. Le bilan fait état de quatre blessés, dont deux étudiants et deux agents de sécurité (vigiles).





En raison de la gravité de leurs blessures, toutes les victimes ont dû être évacuées d'urgence vers une structure hospitalière pour recevoir les soins nécessaires.





MS/NDARINFO





