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Les 3 preuves matérielles qui ont fait tomber le « voleur au casque » de Dalifort

Mardi 5 Mai 2026 - 07:04

Les 3 preuves matérielles qui ont fait tomber le « voleur au casque » de Dalifort

Le Commissariat d’arrondissement de Dalifort-Foirail a mis fin aux agissements d'un individu spécialisé dans les vols multiples et l'accès frauduleux à des systèmes informatiques.


L’enquête a été déclenchée suite à la plainte d'un commerçant de Dalifort dont le terminal de vente de crédit téléphonique (Seddo) a été manipulé le 7 mars 2026. Le suspect, dissimulé sous un casque de moto, a profité d'un moment d'inattention pour effectuer un transfert frauduleux de 85 000 F CFA vers un compte tiers.

 

Grâce aux investigations techniques et au témoignage d'une connaissance du suspect, les policiers ont pu localiser ce dernier aux Parcelles Assainies, à l'Unité 24.


Bien qu'il ait tenté de nier les faits, une perquisition à son domicile a permis de saisir le casque ainsi que les vêtements rouges identifiables sur les images de vidéosurveillance. Suite à cette interpellation, deux autres victimes se sont manifestées, confirmant que l'individu opérait selon un mode opératoire identique.
 

MS/NDARINFO
 



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