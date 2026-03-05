Affaire Softcare : Le ministère de la Santé confirme la conformité des produits

Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, le Dr Ibrahima Sy, a annoncé ce jeudi 5 mars 2026 la levée définitive des doutes sanitaires pesant sur l'entreprise Softcare. Après une enquête conjointe menée par les services de la Santé, du Commerce et de l'Assemblée nationale, les autorités ont confirmé que les couches pour bébés et serviettes hygiéniques commercialisées respectent scrupuleusement les normes de sécurité en vigueur.



Concernant les matières premières périmées détectées à l'usine de Sindia en décembre 2025, le rapport certifie qu'elles étaient isolées et n'ont jamais été intégrées à la chaîne de production. Pour preuve, le ministre a souligné une différence technique majeure : les stocks périmés mesuraient 95 mm de large, alors que les produits finis utilisent exclusivement une largeur de 90 mm.





Malgré cette conformité sanitaire, Softcare reste sous haute surveillance pour des manquements administratifs et logistiques. L'entreprise doit désormais se soumettre à un protocole de suivi trimestriel pendant deux ans, incluant l'interdiction de stocker des produits périmés sur son site de production. Pour corriger des lacunes documentaires et renforcer les contrôles microbiologiques, le recrutement d'un pharmacien a déjà été acté.



Le Dr Ibrahima Sy a admis que les premières mesures de retrait avaient été prises sous le coup de l'émotion, sans base scientifique, réaffirmant toutefois la volonté de l'État de protéger la santé des Sénégalais tout en accompagnant l'industrie nationale vers une conformité exemplaire.





MS/NDARINFO



