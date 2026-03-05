Keur Massar : Un duo de proxénètes arrêté en flagrant délit avec un expatrié

La Brigade de recherches (BR) de Keur Massar a démantelé un réseau de proxénétisme organisé opérant dans le département de Rufisque. L'opération a été déclenchée suite à une information faisant état d'une structure dédiée à l'exploitation sexuelle de jeunes femmes vulnérables, dirigée par un duo de nationalité sénégalaise.



Le mode opératoire consistait à entraîner des jeunes filles vers la prostitution à des fins purement lucratives.





Le mardi 3 mars 2026, les gendarmes ont tendu un piège aux suspects à Sendou, où un rendez-vous avait été organisé entre une jeune victime et un octogénaire de nationalité française. Les enquêteurs ont surpris les mis en cause en flagrant délit avant de procéder à leur interpellation. Selon le colonel Ibrahima Ndiaye, chef de la Division communication de la gendarmerie nationale, les deux individus ont été placés en garde à vue pour proxénétisme.





MS/NDARINFO



