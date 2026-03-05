Succession de Guterres à l'ONU : Amadou Ba et NR/J soutiennent Macky Sall

Le parti Nouvelle Responsabilité / Jamm Ji (NR/J), dirigé par l'ancien Premier ministre Amadou Ba, a officiellement apporté son soutien à la candidature de l'ancien président Macky Sall pour le poste de Secrétaire général des Nations Unies.



Dans un communiqué de presse, la formation politique salue l'initiative du président du Burundi, agissant en qualité de président en exercice de l’Union Africaine, de porter cette candidature au nom du continent. Pour NR/J, cette démarche représente une opportunité historique de renforcer la représentativité de l'Afrique dans la gouvernance mondiale et de bâtir un ordre international plus équilibré.





Appelant au dépassement des « clivages politiques internes » et des « considérations crypto-personnelles », le parti d'Amadou Ba exhorte les forces vives du pays à faire preuve d'esprit républicain. Nouvelle Responsabilité place également le président Bassirou Diomaye Faye et son gouvernement face à leurs responsabilités, les invitant à accompagner pleinement cette dynamique diplomatique pour garantir une candidature africaine forte à la tête de l'ONU.



