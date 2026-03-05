Sénégal : Les Nationalistes prônent l'union sacrée derrière Macky Sall pour le SG de l'ONU

Le mouvement Jël Liñu Moom - Les Nationalistes a officialisé, ce mercredi 4 mars 2026 à Dakar, son soutien à la candidature de l'ancien président Macky Sall au poste de Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Dans un communiqué signé par son président, le député Papa Tahirou Sarr, l'organisation place cette démarche sous le sceau de la fierté nationale, affirmant que l'unité doit primer sur les clivages partisans dès lors que le drapeau sénégalais est porté sur la scène mondiale.



Le mouvement rappelle que le Sénégal a une tradition historique d'offrir au monde des figures capables de contribuer à la paix et au dialogue entre les peuples.



Par ailleurs, Jël Liñu Moom adresse une invitation solennelle au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, l'appelant, en sa qualité de garant de l'unité nationale, à apporter le soutien institutionnel du Sénégal à cette candidature. Justifiant cet appel par la « fibre nationaliste » et l'intérêt supérieur de la Nation, le mouvement exhorte également l'ensemble des citoyens et la diaspora à se mobiliser derrière ce symbole de rayonnement international.



Le document conclut en invoquant la grâce divine pour accompagner Macky Sall dans cette ambition, au nom de la grandeur et de la dignité du Sénégal.





